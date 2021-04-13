У США призупиняють використання вакцини Johnson & Johnson через випадки тромбозу

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У США вирішили призупинити введення однодозової вакцини Johnson & Johnson від COVID-19, щоб розслідувати повідомлення про появу тромбів у вакцинованих.

Про це повідомляє Associated Press.

У спільній заяві Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) і Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) йдеться, що експерти перевіряють випадки тромбозу у шести жінок. Згустки крові спостерігалися разом зі зниженою кількістю тромбоцитів, що робило звичайне лікування тромбів гепарином, який розріджує кров, потенційно «небезпечним».

«Поки розслідування не буде завершено, ми рекомендуємо зробити паузу у використанні цієї вакцини з міркувань безпеки», — заявили головний заступник директора CDC доктор Енн Шучат і директор Центру біопрепаратів FDA доктор Пітер Маркс.

У США було введено понад 6,8 мільйона доз вакцини J&J, переважна більшість з них не викликали побічних ефектів.