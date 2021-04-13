BBC отримала понад 100 тисяч скарг через докладне висвітлення смерті принца Філіпа

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Royal Family / Twitter

Британська телекорпорація BBC отримала понад 100 тисяч скарг через детальне висвітлення смерті принца Філіпа.

Про це повідомляє Business Insider.

Після новини про смерть герцога Единбурзького минулої пʼятниці BBC змінила сітку телепередач на користь спеціальних інформаційних випусків і програм, присвячених памʼяті принца Філіпа.

Багато британців були засмучені тим, що їхні улюблені теле- і радіопередачі на BBC були перервані або перенесені. Інші великі британські телеканали, такі як ITV і Channel 4, теж змінили свої розклади після смерті Філіпа.

«Чому просто не включити це на одному каналі для тих, хто хоче слухати цю нісенітницю, а решта з нас могли б трохи послухати музику», — йдеться в одній зі скарг.

При цьому понад 200 осіб скаржилися, що ведучі BBC були одягнені недостатньо шанобливо, а ще 116 — що BBC занадто спростила процедуру подачі скарг на її роботу.

Видання The Guardian також повідомило, що після отримання такої кількості скарг BBC видалила онлайн-форму, яку використовувала для обробки скарг на освітлення смерті Філіпа.