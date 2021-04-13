«Вони повинні бути тут». Єрмак просить розмістити в Україні американські ЗРК Patriot

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення американських зенітно-ракетних комплексів Patriot на території України. Він наголосив, що це потрібно не тільки для захисту України, але і всього Заходу.

Про це він заявив в коментарі виданню Time.

«Україна тримає лінію проти Росії не тільки за нас, але і за Захід. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі — у Польщі. Вони повинні бути тут», — наголосив Єрмак.

Time вказує, що президент США Джо Байден після вступу на посаду пообіцяв свою «непохитну підтримку» Україні. У той же час, додає видання, президент України Володимир Зеленський і його уряд хотіли б бачити більше підтримки, особливо що стосується високотехнологічної зброї.

Зеленський, коментуючи ескалацію на Донбасі, вважає, що Росія хоче, «щоб Захід боявся російської сили». «Те, що вони хочуть зробити, – це підвищити градус настільки, щоб показати, що Захід коливається в підтримці України, що вони насправді не бачать у нас партнера. Це свого роду тест», – наголосив президент.

Разом з тим, Time вважає, що зараз Зеленського не так цікавить присутність в Україні високотехнологічної зброї, як членство України в НАТО.

Patriot — це передовий зенітно-ракетний комплекс, який розробила американська компанія Raytheon. Їх використовують США та низка союзників по НАТО. Кілька років тому Польща підписала контракт на $4,75 млрд на закупку в США Patriot.

Заява Єрмака прозвучала на тлі зростання російської агресії у Криму та на Донбасі. Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.