На Донбасі бойовики скинули з безпілотника гранати на позиції українських військових: один загинув, двоє поранені
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- Катерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
На Донбасі бойовики з безпілотника скинули гранати на позиції українських військових, один боєць загинув, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
«Станом на 7 годину ранку 13 квітня російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 обстріл позицій українських захисників та 2 перетини лінії розмежування ворожим БПЛА», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру біля селища Південне, а в районі села Майорське скинули гранати на позиції українських підрозділів, перетнувши лінію розмежування.
Унаслідок цього один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям. Ще двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення, їм оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
Напередодні, 12 квітня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» унаслідок прицільного обстрілу позицій один військовослужбовець ЗС України отримав смертельне вогнепальне кульове поранення.
- Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.