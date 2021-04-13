В Україні за добу виявили 11 680 нових випадків коронавірусу. Найбільше — у Києві

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В Україні за минулу добу (12 квітня) зареєстрували 11 680 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 501 дитина та 366 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

«За минулу добу госпіталізовано 2 334 особи; летальних випадків — 457; одужало — 14 019 осіб; здійснено тестувань за добу — 83 975 (зокрема, методом ПЛР — 38 684, методом ІФА — 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 26 007)», — розповів він.

За даними Степанова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли 1 872 785 осіб, одужали — 1 430 234 особи, летальних випадків — 37 758, проведено 8 716 400 ПЛР-тестувань.

Окрім цього, міністр повідомив, що за добу проти COVID-19 були щеплені 10 135 осіб, а від початку вакцинальної кампанії — 388 401 людина. З них отримали одну дозу 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб.