У Чехії після місяців локдауну почали послаблювали карантин. Відкриваються школи та магазини

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Anastasia Dulgier / Unsplash

У Чехії після шести місяців закінчилася дія надзвичайного стану через пандемію коронавірусу, що зумовило послаблення деяких карантинних заходів.

Про це пише Reuters.

У понеділок, 12 квітня, у країні знову відкрилися школи, зоопарки, бібліотеки та магазини. Учні 1—5 класів повернуться за парти, але навчатимуться тиждень через тиждень — спочатку одні, потім інші. Також почнуть приймати дітей і дитсадки. Водночас учні двічі на тиждень здаватимуть тести на коронавірус.

Окрім цього, сплив термін шестимісячного надзвичайного стану. Таким чином у країні скасували комендантську годину та заборону на поїздки між регіонами.

З жовтня 2020 року у країні закриті ресторани, спортивні та розважальні центри, за винятком грудня, коли їм недовго дозволили працювати.