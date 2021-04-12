Глава «Слуги народу» Корнієнко: Суд не скасовував результати виборів до Ради в окрузі № 87

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Очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спростував заяву кандидата в нардепи Олександра Шевченка про те, що суд скасував протокол з результатами виборів в окрузі № 87 (Івано-Франківська область).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Суд визнав протиправним протокол [...] у частині відображення даних з двох дільниць, тобто сам протокол ніхто не скасовував, тим більше не скасовані результати виборів, тому що суд не може скасувати результати виборів», — сказав Корнієнко на брифінгу в Києві.

За його словами, Центральна виборча комісія тепер повинна на виконання рішень всіх судів доручити Окружній виборчій комісії «перерахувати або зробити уточнення».

«Тобто зараз буде певна діяльність між Центральною виборчою комісією і Окружною виборчою комісією», — підкреслив Корнієнко.

У понеділок кандидат в народні депутати в окрузі № 87 Олександр Шевченко заявив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував протокол окружної виборчої комісії. Згідно з ним, переможцем виборів визнавався кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк.

Що відбувалося у 87 окрузі?

Довибори до Верховної Ради відбулися 28 березня — у 87 окрузі в Івано-Франківській області та в 50 окрузі в Донецькій. Результати повинні оголосити до 12 квітня включно. Якщо в Донецькій області найбільше набрав мер Добропілля Андрій Аксьонов (65,46% голосів), то в Івано-Франківській області не все так просто — голоси рахували майже тиждень.

У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Шевченко у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Також поліції повідомляли про «замінування» будівлі Окружної виборчої комісії (при перевірці вибухівку не виявили) і двічі змінювали голову ОВК. Зрештою 1 квітня будівлю ОВК 87 оточили силовики.