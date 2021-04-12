Зеленський підписав закон про регулювання роботи колекторів. Він захистить боржників

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Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1349-ІХ про захист споживачів від колекторів під час врегулювання простроченої заборгованості, за який парламент проголосував 19 березня.

Про це повідомляє Офіс президента.

Закон вводить чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів, а також встановлює вимоги до кредитодавця і колекторських компаній.

Вони тепер зобовʼязані дотримуватися етичної поведінки з боржником. Кредитори повинні інформувати боржників про залучення колекторів, укладати договори тільки з компаніями з відповідного реєстру Національного банку та контролювати дії залучених колекторів. За недотримання вимог — штрафи.

Кредитор перед укладенням договору повинен повідомити клієнта про можливості залучення колекторів у разі непогашення заборгованості у встановлений термін, а в договорі — вказувати право споживача звертатися до НБУ в разі порушення законодавства у сфері споживчого кредитування.

Закон також встановлює вимоги до взаємодії зі споживачем (або його представником). Під час першого спілкування кредитор або колекторська компанія повинні повідомити своє найменування, імʼя та прізвище представника, правову підставу для звернення і розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача — надати відповідні документи протягом семи робочих днів.

Нацбанк уповноважений контролювати дотримання банками, фінустановами і колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів.