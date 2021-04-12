Загострення на Донбасі: Київ попросив про позачергове засідання комісії Україна—НАТО
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
У вівторок, 13 квітня, на запит України відбудеться позачергове засідання комісії Україна—НАТО для обговорення загострення Росією безпекової ситуації.
Про це повідомили у пресслужбі уряду.
«Ініційоване Україною засідання скликається в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості президента Володимира Зеленського і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 6 квітня», — йдеться в повідомленні.
У позачерговому засіданні візьме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він також планує зустрітися зі Столтенбергом.
Кулеба і члени НАТО обговорять загострення Росією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, а також дієві шляхи підтримки Альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.
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