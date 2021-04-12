Поліція Києва за тиждень склала понад тисячу протоколів за порушення карантину

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Протягом тижня поліція Києва провела понад 3 тисячі перевірок щодо того, як у столиці дотримуються карантину.

Як повідомляє пресслужба поліції, на 160 підприємств і 976 осіб склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 44-3 — порушення правил карантину.

Читайте також: У Києві розширили пільги для підприємців на час локдауну

Нагадаємо, у Києві з 5 і до 16 квітня діють нові правила посиленого карантину. У цей період громадським транспортом, зокрема й метро, скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. У КМДА 5 квітня повідомили, що роздали вже майже всі спецперепустки, хоча всього їх надрукували 500 тисяч.

Рішення про те, чи продовжувати у столиці карантин, ухвалять у середу, 14 квітня, на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій. Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що виходитимуть виключно з того, яка в місті буде ситуація із коронавірусом, а не з того, що обмеження закінчуються 16 квітня.