Катівня «Ізоляція»: прокуратура повідомила про підозру бойовику «МГБ ДНР»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Прокуратура Донецької області оголосила про підозру бойовику з «МГБ ДНР» у катуванні людей, яких незаконно утримували на території заводу «Ізоляція» в Донецьку.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Слідство зʼясувало, що з 2017 року 28-річний учасник незаконного воєнізованого формування «міністерство державної безпеки ДНР», перебуваючи на посаді оперуповноваженого, незаконно затримував і катував людей на території «Ізоляції».
Нібито за співробітництво з правоохоронними органами України правопорушник, погрожуючи застосувати вогнепальну зброю, бив полонених ногами та руками по тілу, примусово занурював голову потерпілих у ємність із водою.
Розслідування проводить управління поліції в Донецькій області. Загалом про підозру у вказаних злочинах повідомили 10 зловмисникам.
- У березні Офіс генерального прокурора оголосив про підозру двом бойовикам через катування людей на території колишнього заводу «Ізоляція» в окупованому Донецьку.
- Раніше розслідувачі Bellingcat встановили особи трьох росіян, які причетні до тортур у вʼязниці «Ізоляція» — концтабору «МДБ ДНР» на базі артплатформи «Ізоляція» в Донецьку. Це уродженці Донеччини Юрій Кривонос, Володимир Бутенко та Руслан Єрьомічев.
- 28 січня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив, що у злочинах на території катівні «Ізоляція» підозрюють 5 осіб, але загалом близько 50.