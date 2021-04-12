Кандидат у нардепи Шевченко: Суд скасував протокол про результати виборів у 87 окрузі

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Гонтар Володимир / УНІАН

Кандидат у народні депутати в окрузі № 87 (Івано-Франківська область) Олександр Шевченко заявив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував протокол Окружної виборчої комісії. Документ визнавав переможцем виборів кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Про це Шевченко написав у Facebook.

«Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87 виборчому окрузі. Фактично, ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди», — заявив Шевченко.

Він додав, що «тепер справа за Центральною виборчою комісією». «Саме вона має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду», — пояснив кандидат.

Що відбувалось у 87 окрузі?

Довибори у Верховну Раду відбулись 28 березня — у 87 окрузі в Івано-Франківській області та в 50 окрузі у Донецькій. Результати мають оголосити до 12 квітня включно. Якщо на Донеччині найбільше набрав мер Добропілля Андрій Аксьонов (65,46% голосів), то в Івано-Франківській області не все так просто — голоси рахували майже тиждень.

У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кошулинський говорив про підкуп виборців, Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Шевченко у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Також поліції повідомляли про «замінування» будівлі Окружної виборчої комісії (під час перевірки вибухівку не виявили) і двічі змінювали голову ОВК. Зрештою 1 квітня будівлю 87 ОВК оточили силовики.