Головний санлікар Ляшко: Медична система України витримає до 7 тис. госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом на добу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Синица Александр / УНИАН
Українська система охорони здоровʼя може витримати до 7 тисяч госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом на добу.
Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.
«Україна готова госпіталізувати в середньому 6,5—7 тис. на день. Система охорони здоровʼя впорається», — запевнив він.
Також Ляшко зазначив, що раніше в Україні орієнтувалися на кількість виявлених нових випадків.
«Говорили, що при 10 тис. нових випадків буде колапс. Але ми бачимо, що з 20 тис. реєстрації нових випадків на добу ми впоралися», — додав заступник глави МОЗ.
Окремо він зауважив, що наразі за день госпіталізують 4,5—5 тис. пацієнтів із коронавірусом.
«У кінці лютого — березні госпіталізації значно перевищували кількість виписок. Станом на початок квітня у нас госпіталізації і виписки приблизно однакові, госпіталізації перевищують виписки всього на 5—10%», — уточнив Ляшко.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя всьоме від початку пандемії затвердило зміни у протокол лікування коронавірусу.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі.