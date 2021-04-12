Премʼєр Британії Джонсон 12 квітня «зайде в паб і випʼє пінту пива» — країна послаблює карантин

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Велика Британія з понеділка, 12 квітня, послаблює основні карантинні обмеження і переходить до другого етапу помʼякшення заходів.

Про це йдеться на сайті уряду, а про похід на пиво премʼєр-міністр Борис Джонсон заявив під час пресконференції 5 квітня.

Усі другорядні магазини, перукарні та зоопарки відчиняються 12 квітня, але з рекомендаціями для споживачів робити покупки самостійно чи онлайн. Перукарням і манікюрним салонам також дозволили відкритися знову, але порадили уникати тривалих процедур, щоб скоротити час контакту.

Готелі та пансіонати у країні залишаються закритими, однак дозволили роботу кемпінгів.

Пабам і ресторанам дозволили працювати, але обслуговувати клієнтів тільки на відкритому повітрі. З цього приводу премʼєр сказав тиждень тому, що він з радістю зайде в паб і випʼє пінту пива. Однак кожен відвідувач повинен буде зареєструватися у додатку NHS Test-and-Trace — аби у випадку коронавірусу в одного відвідувача про це повідомили іншим.

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Також 12 квітня відкрились і тренажерні зали — займатись можна поодинці або з родиною, групові заняття заборонені. Сауни і парилки у спортзалах не працюватимуть, водночас відкрились криті басейни.

Щодо весіль, то кількість присутніх на святі розширили з 6 до 15, тоді як на похоронах може бути тільки 30 людей.

Шотландія залишається закритою, але попередньо 26 квітня там планують відкрити всі торгові приміщення. Також уряд сподівається зняти всі обмеження на поїздки в материкову Шотландію 26 квітня.

Що стосується вакцинації, то, за словами Джонсона, завершили у Британії процес щеплення (тобто отримали дві дози препарату) понад 7 мільйонів людей. Для прикладу, в Україні цей показник — 5 осіб.

У неділю, 11 квітня, другу дозу отримали 475 230 людей — це рекордний показник для країни.

Нагадаємо, із 17 травня у Британії настане черговий етап послаблення. Тоді британцям дозволять збиратися не по 6, а по 30 людей. Водночас по 6 людей буде дозволено відвідувати приміщення, як-от ресторани чи паби. Планують відкриття кінотеатрів, готелів і театрів, а на спортивні стадіони пускатимуть до 10 тисяч глядачів.

Останній етап запланований на 21 червня. Саме тоді уряд планує майже повністю відмовитися від усіх карантинних заходів і відкрити всі галузі економіки, зокрема дозволити працювати нічним клубам.