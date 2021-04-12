У США працівник поліції знову застрелив афроамериканця. Мешканців Міннесоти, які вийшли на мітинг, розігнали сльозогінним газом

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У США працівник поліції застрелив афроамериканця після зупинки його автомобіля за порушення правил дорожнього руху.

Вбивство 20-річного Данте Райта спровокувало нові масові протести, пише Reuters.

За словами матері загиблого Кеті Райт, син зателефонував їй і розповів, що поліція зупинила його через те, що на його дзеркалі заднього огляду висіли освіжувачі повітря — це незаконно у Міннесоті. Вона також чула, як правоохоронці наказали Данте вийти з машини.

Згідно з заявою поліції Бруклінського центру, правоохоронці виявили, що водій має непогашений арешт. Під час спроби його заарештувати чоловік заскочив у свою машину. Копи почали стріляти і влучили в нього. За офіційними даними, Райт проїхав ще кілька кварталів, після чого врізався в інше авто й помер.

У Державному бюро кримінального переслідування заявили, що розслідують стрілянину. Водночас у поліції запевнили, що камери обох офіцерів знімали під час інциденту.

Після звістки про смерть Райта десятки людей вийшли на вулиці. Вони розгромили два поліцейські авто, стрибали по машинах і кидали в них каміння. Свідки розповіли, що правоохоронці у відповідь стріляли гумовими кулями і застосували сльозогінний газ.

Як зазначають, трагедія сталася за 16 км від місця, де в травні минулого року загинув афроамериканець Джордж Флойд.