The Telegraph: У центрі Лондону хочуть встановити пам’ятник принцу Філіпу
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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У центрі Лондону можуть встановити памʼятник покійному чоловіку королеви Великої Британії Єлизавети II принцу Філіпу.
Про це пише газета The Telegraph.
Цю ідею, за даними видання, вже підтримали парламентарії, які представляють найбільші політичні сили країни. Премʼєр-міністр країни Борис Джонсон, за даними джерел газети, швидше за все, також висловить свою підтримку.
Зазначається, що встановлення пам’ятника частково фінансуватиметься за рахунок пожертв, які зможе зробити будь-хто.
Пам’ятник планують встановити на вулиці Мелл, поруч із Букінгемським палацом. Там також знаходяться меморіали короля Георга VI і його дружини Єлизавети Боуз-Лайон — батьків Єлизавети II.
- Принц Філіп помер минулої пʼятниці, 9 квітня, вранці у Віндзорському палаці. У червні йому мало виповнитися 100 років. Принца ховатимуть непублічно — від церемоній за участі громадськості відмовились через пандемію коронавірусу. У Британії оголосили загальнонаціональний траур, протягом 8 днів у королівстві не ухвалюватимуть нових законів, оскільки на цей період королева відходить від державних справ.
- 99-річний член королівської родини потрапив до лондонської лікарні 17 лютого, де він провів 28 днів. Спочатку герцог був госпіталізований у звʼязку з інфекцією, але 1 березня його перевели у клініку святого Варфоломія, щоб обстежити серце. Там у нього виявили кардіологічні проблеми і прооперували.
- Принц Філіп був сином грецького принца Андрія і за народженням успадкував титул принца грецького та данського. Також він був правнуком данського короля Кристіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії та російського імператора Миколи I.
- Після зречення грецького короля Костянтина у 1922 році від престолу родину Філіпа вигнали з Греції, і вона оселилася в Парижі. У 1928 році Філіпа відправили до Лондону, а пізніше — до Королівського військово-морського коледжу в Дартмуті, де він познайомився з донькою короля Георга VI Єлизаветою.