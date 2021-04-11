В Ірані на ядерному обʼєкті сталася аварія. Влада заявила про теракт
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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ArmsControlWonk
Вночі 11 квітня в Ірані на підземному заводі в місті Натанз сталася аварія. На ядерному обʼєкті, де відбувається збагачення урану, несподівано зникло світло.
Представник Організації з атомної енергії Бехруз Камальванді заявив, що інцидент не призвів ні до жертв, ні до ядерного зараження.
Вже зараз віцепрезидент Алі Акбар Салехі заявив, що це була терористична атака. Як передає Al Jazeera, Салехі заявив, що Іран залишає за собою право на відповідь.
«Іран засуджує цей огидний акт і нагадує міжнародному співтовариству і МАГАТЕ про необхідність боротися з подібними проявами ядерного тероризму», — заявив Салехі, але не уточнив, хто атакував завод.
Ізраїльські ЗМІ пишуть, що завод був атакований хакерами. За цим може стояти спецслужба Ізраїлю Моссад. The Jerusalem Post пише, що шкода може бути значною.
- Це вже другий інцидент на ядерному обʼєкті в Натанзі. Влітку 2020 роки там спалахнула пожежа, яку також назвали атакою. Щодо Ірану діють міжнародні санкції за виробництво низькозбагаченого урану.
- 10 квітня на заводі запустили нові центрифуги 164 IR-6 і 30 IR-5, які можуть швидше збагачувати уран. За запуском спостерігав президент Хасан Рухані. Він вчергове заявив, що ядерна програма Ірану має виключно мирну мету і не спрямована на створення зброї.
- У листопаді 2020 року президент Ірану Рухані звинуватив Ізраїль у вбивстві Фарізаде — вченого, якого вважають керівником ядерної програми. Вбили Фарізаде за допомогою кулемета, яким управляли дистанційно. Рухані оголосив, що фізик став жертвою «сіоністського режиму», і додав, що це вбивство не зупинить досягнень Ірану. За вченого обіцяють помститися. Пропаганда закликала вдарити по ізраїльському портовому місту Хайфа і вбити якомога більше людей.