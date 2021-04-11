США та Велика Британія вимагають від Росії послабити напругу на кордоні з Україною. В МЗС відреагували на підтримку

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Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб і держсекретар США Ентоні Блінкен вимагають від Росії «послабити напругу» на кордоні з Україною.

Рааб заявив, що Британія і США рішуче проти кампанії з дестабілізації України. «Росія повинна негайно послабити напругу і виконати міжнародні зобовʼязання, які вона має у рамках ОБСЄ. Наша підтримка суверенітету України — непохитна», — написав він у Twitter.

Блінкен заявив, що країни підтримають Україну у разі провокацій РФ.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів.

За його словами, міністр Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з головами зовнішньополітичних відомств Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, США, Франції та іншими.