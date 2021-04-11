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Кабмін оприлюднив види діяльності, в яких ФОП та наймані працівники отримають по 8 тисяч гривень. Перелік

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Сергій Моргунов / «Бабель»

Кабінет міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, щодо яких були запроваджені обмеження через коронавірусний карантин. Фізичні особи — підприємці та наймані працівники у «червоних» зонах, які працюють у цих галузях, зможуть отримати 8 тисяч гривень державної допомоги.

Згідно з оприлюдненою на урядовому порталі постановою № 329, йдеться про 39 видів діяльності. Зокрема, роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах:

До того ж, виплати розраховані на працівників закладів роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів; уживаними товарами в магазинах; текстильними виробами, одягом, взуттям та іншими товарами з лотків і на ринках, а також працівників інших видів роздрібної торгівлі поза магазинами та у неспеціалізованих магазинах.

Окрім цього, на виплату 8 тисяч гривень можуть претендувати працівники ресторанів, закладів надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій, обслуговування напоями.

Також до переліку видів діяльності входять:

Ще одним видом діяльності вказано прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.