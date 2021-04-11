Кабмін оприлюднив види діяльності, в яких ФОП та наймані працівники отримають по 8 тисяч гривень. Перелік

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Кабінет міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, щодо яких були запроваджені обмеження через коронавірусний карантин. Фізичні особи — підприємці та наймані працівники у «червоних» зонах, які працюють у цих галузях, зможуть отримати 8 тисяч гривень державної допомоги.

Згідно з оприлюдненою на урядовому порталі постановою № 329, йдеться про 39 видів діяльності. Зокрема, роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах:

компʼютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;

електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;

текстильними товарами;

залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги;

побутовими електротоварами;

меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому;

книгами;

аудіо- та відеозаписами;

спортивним інвентарем;

іграми та іграшками;

одягом;

взуттям і шкіряними виробами;

квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них;

годинниками та ювелірними виробами;

іншими невживаними товарами у спеціалізованих магазинах.

До того ж, виплати розраховані на працівників закладів роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів; уживаними товарами в магазинах; текстильними виробами, одягом, взуттям та іншими товарами з лотків і на ринках, а також працівників інших видів роздрібної торгівлі поза магазинами та у неспеціалізованих магазинах.

Окрім цього, на виплату 8 тисяч гривень можуть претендувати працівники ресторанів, закладів надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій, обслуговування напоями.

Також до переліку видів діяльності входять:

демонстрація кінофільмів;

організація конгресів і торговельних виставок;

театральна та концертна діяльність;

діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;

функціонування театральних і концертних залів;

функціонування бібліотек та архівів;

функціонування музеїв;

функціювання атракціонів та тематичних парків;

організування інших видів відпочинку та розваг;

функціювання спортивних споруд;

діяльність спортивних клубів;

діяльність фітнес-центрів;

діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Ще одним видом діяльності вказано прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.