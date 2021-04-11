Радник глави ОП Арестович: Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військових під Шумами

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський після загибелі чотирьох військових під Шумами намагався поговорити з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі, радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Після 26 березня, коли загинули одразу чотири військовослужбовці і двоє були поранені, президент Зеленський намагався провести консультації з усіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча це більш високий рівень за мій, вдалося (треба уточнити у пресслужби президента — РС) провести переговори з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що говорити», — сказав він.

Також Арестович наголосив, що після розмови Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном лідери країн видали три дуже різні заяви.

«Французька і німецька радикально відрізняються від російської. Вони збігаються фактично тільки в одному пункті — продовження консультацій на рівні політичних радників. Тобто зараз головний центр ухвалення рішень, домовленостей — це якраз рівень політичних радників», — додав він.