В Україні за добу виявили понад 17 тисяч нових випадків зараження коронавірусом

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В Україні за минулу добу 9 квітня зафіксували 17 463 нових випадки зараження коронавірусом. Серед них 684 дитини та 394 медики.

Про це у своєму Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Померли від хвороби за останню добу 398 людей, а майже 11 тисяч — одужали. До лікарень з коронавірусом потрапили 4,7 тисячі людей.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383) та Харківській (1 343) областях.

Водночас вакцину від коронавірусу за добу отримали 19 858 людей. Найбільше вакцинувалися у Дніпропетровській та Київській областях. Загалом першу дозу вакцини в Україні вже отримали 373 тисячі людей.