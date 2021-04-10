В Україні за добу виявили понад 17 тисяч нових випадків зараження коронавірусом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу 9 квітня зафіксували 17 463 нових випадки зараження коронавірусом. Серед них 684 дитини та 394 медики.
Про це у своєму Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Померли від хвороби за останню добу 398 людей, а майже 11 тисяч — одужали. До лікарень з коронавірусом потрапили 4,7 тисячі людей.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383) та Харківській (1 343) областях.
Водночас вакцину від коронавірусу за добу отримали 19 858 людей. Найбільше вакцинувалися у Дніпропетровській та Київській областях. Загалом першу дозу вакцини в Україні вже отримали 373 тисячі людей.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. 9 квітня Міністерство охорони здоровʼя всьоме від початку пандемії затвердило зміни у протокол лікування коронавірусу.
- В Україні тим часом збільшується добовий приріст нових хворих. Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі.