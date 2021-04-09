Суд закрив справу судді КСУ Завгородньої щодо недекларування авто

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Голосіївський районний суд закрив справу щодо судді Конституційного суду Ірини Завгородньої, що стосувалася недекларування автомобіля чоловіка.

Про це йдеться в рішенні суду від 29 березня.

Йдеться про декларацію за 2018 рік. Суддя в ній не вказала позашляховик Land Rover за 615,4 тисячы гривень. При цьому вона стверджувала, що автомобіль викрали, а згодом знайшли за кордоном.

Суддя КС зазначила, що запропонувала звернутися із запитами про викрадення до страхової компанії, проте Національне агентство із запобігання корупції з відповідними запитом не звернулося.

Суд не побачив складу адміністративного правопорушення і вирішив справу закрити.