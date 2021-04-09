Начальниці «міграційної служби ДНР» повідомили про підозру у примусовій видачі паспортів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру начальниці одного з відділів «міграційної служби ДНР». Її звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України та порушенні законів і звичаїв війни.
За даними слідства, «чиновниця» бойовиків з 2016 року організовує і курирує примусову видачу так званих паспортів «ДНР». Такі «документи» змушені отримувати працівники гуманітарної, медичної та соціальної сфер, а також пенсіонери. За відмову їм загрожує звільнення і позбавлення пенсії.
У прокуратурі зазначають, що за даними правозахисних організацій на непідконтрольній території Донецької області вже видано понад 700 тисяч псевдопаспортів.
- 8 квітня Офіс генпрокурора оголосив у розшук «міністра звʼязку ЛНР», відповідального за пропаганду. У лютому про підозру повідомили заступнику голови «міграційної служби ДНР». Активно паспорти на окупованих територіях роздає Росія. Видано щонайменше 400 тисяч.
- Росія цей фактор використовує для залякування України. Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак напередодні заявив, що Росія «захищатиме» жителів окупованих територій Донбасу, якщо відновляться масштабні бойові дії.