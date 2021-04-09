Готелі Міноборони зазнають збитків. Столичний «Козацький» торік втратив 12,2 мільйона гривень
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- Костя Андрейковець
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Ковальчук Виктор / УНИАН
Державні готелі, які перебувають в управлінні Міністерства оборони, роками зазнають збитків і занепадають.
Про це повідомляє портал «Марлін» з посиланням на фінзвіти готелів.
Готель «Козацький», який розташований в центрі Києва на Майдані Незалежності, за 2020 рік зазнав збитків на 12,2 мільйона гривень. Готель «Власта» у Львові закінчив минулий рік зі збитками у 251 тисячу гривень, а збитки готеля «Братислава» у Кривому Розі за девʼять місяців 2020 року становили 820 тисяч гривень.
«Козацький», за результатами аудиту діяльності за 2014—2018 роки, отримав дохід у 9,7 мільйона гривень, але зазнав збитків на 26,6 мільйона. У період з 2015 до 2019 року посадовці готелю використовували сервіси бронювання hotelbeds, booking та інші, щоб селити клієнтів за оплату в безготівковій формі на приватні рахунки. Це завдало збитків на 12,09 мільйона гривень.
Згідно із звітом, «Власта» зараз має борг на суму 7,2 мільйона гривень перед постачальниками і бюджетом. Сам обʼєкт перебуває у критичному стані — 90% номерного фонду потребує ремонту.
«Братислава» ж звітує про збитки щороку. У 2019 готель втратив 715 тисяч гривень.
Фонд державного майна надіслав запити на передачу всіх трьох готелів на приватизацію, але в Міноборони відмовили.
- У липні 2020 року столичний готель «Дніпро» був проданий на аукціоні за 1,11 мільярда гривень. Перемогла компанія «Смартленд». Один із засновників кіберспортивної команди NaVi Олександр Кохановський заявив, що на аукціоні переміг він разом із партнерами та інвесторами. Готель займуть українські фахівці IT з DreamTeam. Вони зроблять з нього локацію для кіберспорту.
- У вересні Антимонопольний комітет дозволив переможцю аукціону купити готель.