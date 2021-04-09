Пробне ЗНО майже у всіх регіонах України відбудеться 10 квітня. У Києві — через два тижні

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Facebook / Український центр оцінювання якості освіти

Цієї суботи, 10 квітня, у більшості областей України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). У Києві, Чернігівській та Миколаївській областях пробне тестування через локдаун перенесли на два тижні пізніше (24 квітня).

Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки.

На пунктах тестування учні повинні бути присутніми до 10:50, а саме тестування почнеться близько 11:00. З собою необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також запрошення-перепустку.

Учасників тестування закликали дотримуватися карантинних правил — бути у масках, мати з собою дезінфектори та дотримуватися соціальної дистанції.

Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання — 10 чи 24 квітня — для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку та пройти тестування вдома.

Результати пробного ЗНО учасники отримають до 30 квітня.