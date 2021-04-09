Опитування: Зеленський і «Слуга народу» — лідери електорального рейтингу. Підтримка Порошенка падає

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Рейтинг кандидатів у президенти України продовжує очолювати чинний глава держави Володимир Зеленський. Рівень його підтримки за останні два тижні не змінився.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 6—7 квітня.

Якби вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,9% (у попередньому опитуванні було 24,7%) тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором.

На другому місці залишається п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко. За нього проголосували б 13,1% (було 13,9% у минулому опитуванні). Але якщо порівнювати з опитуванням, проведеним «Рейтингом» на початку березня, підтримка політика впала на 1,5% (було 14,6%).

На третє з четвертого місця у рейтингу піднялася лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 12,1%. Далі йде співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко з 11,9%.

Після нього у президентському рейтингу лідер партії «Сила та честь» Ігор Смешко (6,8%) та колишній премʼєр-міністр Володимир Гройсман (5,1%). Решта кандидатів набирають менше 5%.

Соцгрупа також змоделювала другий тур президентських виборів — Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. При цьому близько третини виборців висловили неготовність прийти на вибори або ж вагалися із відповіддю.

Відповідно до моделювання, у парі із Зеленським у Тимошенко більше шансів, ніж у Порошенка.

У парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного глави держави. У парі Зеленський проти Тимошенко — 57% на 43%, у парі Зеленський проти Бойка — 67% на 33%. У парі Тимошенко проти Порошенко — 59% на 41% на користь лідера партії «Батьківщина. У парі Бойко проти Порошенка — паритет 51% на 49%.

У партійному рейтингу за останнім опитуванням теж лідирує пропрезидентська партія «Слуга народу» (22,9% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 14,6%. Її у рейтингу наздоганяє «Опозиційна платформа — За життя» з 14,2%. Далі йде «Батьківщина» (12,9%). У решти політсил менше 5% підтримки.

Опитування проводили серед 2 500 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0%