Міністр Степанов: Україна отримає першу партію вакцини Pfizer 14 квітня
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Перша поставка вакцини від коронавірусу компанії Pfizer у рамках механізму COVAX очікується 14 квітня.
Про це заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Поставку Pfizer за COVAX ми чекаємо 14 квітня, згідно з офіційним повідомленням COVAX», — сказав він.
Водночас перша поставка вакцини Pfizer, придбаної коштом держбюджету, за словами міністра, очікується у травні.
«Договір, який підписаний між Україною і Pfizer, абсолютно конфіденційний, він має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Усі 10 мільйонів доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки, попередньо, з цього комерційного контракту ми очікуємо у травні», — зазначив Степанов.
Він також уточнив, що Україна має всі технічні можливості для логістики та зберігання вакцини Pfizer.
«Усі ці вакцини будуть у 2021 році. Ми не підписуємо договори щодо постачання в 2022 році», — наголосив глава МОЗ.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.