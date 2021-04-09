Міністр Степанов: Україна отримає першу партію вакцини Pfizer 14 квітня

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Перша поставка вакцини від коронавірусу компанії Pfizer у рамках механізму COVAX очікується 14 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Поставку Pfizer за COVAX ми чекаємо 14 квітня, згідно з офіційним повідомленням COVAX», — сказав він.

Водночас перша поставка вакцини Pfizer, придбаної коштом держбюджету, за словами міністра, очікується у травні.

«Договір, який підписаний між Україною і Pfizer, абсолютно конфіденційний, він має всі атрибути договору щодо термінів поставки. Усі 10 мільйонів доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року. Перші поставки, попередньо, з цього комерційного контракту ми очікуємо у травні», — зазначив Степанов.

Він також уточнив, що Україна має всі технічні можливості для логістики та зберігання вакцини Pfizer.

«Усі ці вакцини будуть у 2021 році. Ми не підписуємо договори щодо постачання в 2022 році», — наголосив глава МОЗ.