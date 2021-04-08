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У Києві розширили пільги для підприємців на час локдауну

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Masaaki Komori / Unsplash

У Києві розширили перелік пільг для власників малого та середнього бізнесу, які постраждали від карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Згідно з рішенням Київради, яке підтримали 99 депутатів, підприємці зможуть розраховувати на:

Зазначимо, раніше у Києві дозволили до завершення суворого карантину безоплатно паркувати автомобілі на майданчиках КП «Київтранспарксервіс».