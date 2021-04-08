«Не вистачає вакцин»: в Офісі президента назвали причини повільного темпу вакцинації від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні так повільно відбувається вакцинація населення від коронавірусу, тому що вакцин поки не вистачає.
Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо НВ».
Тимошенко визнав, що темпи вакцинації населення від коронавірусу наразі повільні. Тому президент Володимир Зеленський теж вирішив взяти цей процес під контроль.
«Далі так не буде. Темпи зараз обумовлені тим, що недостатньо вакцин прибуло в Україну. У квітні ми очікуємо кілька поставок від різних компаній. Це буде і китайська вакцина (ще одна партія приїде), і AstraZeneca, і по COVAX-програмі буде кілька вакцин», — зазначив він.
Тимошенко запевняє, що в Україні вже вибудована система, яка може робити щодня у десятки разів більше щеплень, аніж зараз.
- Президент Володимир Зеленський 4 квітня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки про Національний план вакцинації від коронавірусу. Кінцева мета — охопити щепленням більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і постачання 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.