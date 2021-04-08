«Не вистачає вакцин»: в Офісі президента назвали причини повільного темпу вакцинації від коронавірусу

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні так повільно відбувається вакцинація населення від коронавірусу, тому що вакцин поки не вистачає.

Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо НВ».

Тимошенко визнав, що темпи вакцинації населення від коронавірусу наразі повільні. Тому президент Володимир Зеленський теж вирішив взяти цей процес під контроль.

«Далі так не буде. Темпи зараз обумовлені тим, що недостатньо вакцин прибуло в Україну. У квітні ми очікуємо кілька поставок від різних компаній. Це буде і китайська вакцина (ще одна партія приїде), і AstraZeneca, і по COVAX-програмі буде кілька вакцин», — зазначив він.

Тимошенко запевняє, що в Україні вже вибудована система, яка може робити щодня у десятки разів більше щеплень, аніж зараз.