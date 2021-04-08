«Порушення контракту»: Росія попросила у Словаччини повернути придбану партію вакцини «Супутник V»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
Росія попросила Словаччину повернути придбану партію вакцини від коронавірусу «Супутник V».
Про це йдеться на офіційній Twitter-сторінці вакцини.
Там вважають, що у Словаччині почали кампанію з дезінформації щодо російської вакцини. Зокрема, інформація про те, що надіслані дози не відповідають даним, які були опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet, є фейковою.
Російський фонд прямих інвестицій, який займається просуванням «Супутника V» у світі, надіслав листа владі Словаччини з проханням повернути партію вакцини через численні порушення контракту. Там наголосили, що тестування цієї партії здійснювалось не в лабораторіях, сертифікованих ЄС.
- На початку березня уряд Словаччини підтвердив, що придбав у Росії 2 мільйони доз її вакцини від коронавірусу «Супутник V». Це викликало суспільне обурення у країні, а дві невеликі партії пригрозили вийти з коаліції через такі домовленості прем’єра.
- 11 березня звільнили міністра охорони здоров’я Марека Крайчі. А 28 березня премʼєр Ігор Матович заявив, що подає у відставку. Він зазначив, що знімає зустрічні вимоги до партнерів по коаліції, прокоментувавши це словацьким прислів’ям: «Хто до тебе з каменем, ти до нього із хлібом». А вже 1 квітня у країні призначили нового премʼєра — ним став міністр фінансів Едуард Гегер.
- 6 квітня фармацевтичний регулятор Словаччини — держінститут контролю за медпрепаратами — повідомив, що поки не може схвалити «Супутник V» для вакцинації на території країни. У відомстві пояснювали, що не мають достатньої кількості даних від виробника про безпечність і ефективність препарату. Там розповіли, що дані про вакцину, яку вони отримали, відрізняються від опублікованих в авторитетному медичному журналі The Lancet.
- Уже після відставки, 8 квітня Матович повідомив про візит до Москви — домовлятиметься про поставки російської вакцини у Словаччину.