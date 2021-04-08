Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум

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Соколовська Інна / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про референдум.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, закон передбачає чотири основні позиції, які можуть винести на референдум:

внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму;

питання загальнодержавного значення;

питання втрати чинності законів чи їхніх положень;

питання зміни території України.

Водночас не можна винести на референдум питання, які суперечать Конституції та нормам міжнародного права; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету чи територіальної цілісності, створення загроз для нацбезпеки, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі; питання податків, бюджету й амністії, а також питання, які перебувають у компетенції органів правопорядку, тобто призначення винних чи винесення вироків.