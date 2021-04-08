Сильний вітер та морози: марсохід Perseverance передав дані про клімат на Червоній планеті

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Марсохід Perseverance передав на Землю дані про клімат на Червоній планеті. Температура у кратері, де він перебуває, сягає – 20 градусів.

Про це пише NASA.

Там розповіли, що на початку запису даних погоди датчики зафіксували температуру в -20 градусів. За пів години вона знизилася до -25 градусів. Окрім цього на Марсі досить сильний вітер — 10 м\с.

Датчики радіації та пилу показали, що кратер Джезеро значно чистіший, аніж кратер Гейла, який розташований за 3700 кілометрів від нього. Тиск на планеті перебуває на рівні 718 Паскалів (на Землі нормальним тиском вважають 101 325 Паскалів).