Нацбанк оцінив наслідки від локдауну: Економіка вже адаптувалася
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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«Бабель»
У Національному банку України прогнозують, що посилений карантин, який триває у Києві та ще кількох регіонах, не матиме такої руйнівної сили, як це було у другому кварталі торік.
Про це заявив заступник глави регулятора Юрій Гелетій, якого цитує пресслужба НБУ.
Одним з пояснень цього у Нацбанку називають те, що економіка «вже значною мірою адаптувалася» до карантину — ресторани працюють навинос, а ритейл перейшов в онлайн.
Крім того, додають у НБУ, карантинні обмеження діють на економіку неоднорідно та «майже не впливають» на такі значущі галузі економіки як промисловість і сільське господарство.
- Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про повернення карантинних виплат у 8 тисяч гривень.
- У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Фізичні особи-підприємці та наймані працівники (застраховані особи) могли подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень. Кабмін і Міністерство цифрової трансформації публікували правила заповнення. Заяву можна було подати винятково в електронній формі на Єдиному порталі електронних послуг або за допомогою мобільного додатка «Дія».
- У березні в Україні почалася третя хвиля пандемії. Її пік очікується наприкінці квітня. Кількість хворих на коронавірус почала зростати ще у лютому.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. У «червоній» зоні зараз Київ і 10 областей.