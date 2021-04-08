Нацбанк оцінив наслідки від локдауну: Економіка вже адаптувалася

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«Бабель»

У Національному банку України прогнозують, що посилений карантин, який триває у Києві та ще кількох регіонах, не матиме такої руйнівної сили, як це було у другому кварталі торік.

Про це заявив заступник глави регулятора Юрій Гелетій, якого цитує пресслужба НБУ.

Одним з пояснень цього у Нацбанку називають те, що економіка «вже значною мірою адаптувалася» до карантину — ресторани працюють навинос, а ритейл перейшов в онлайн.

Крім того, додають у НБУ, карантинні обмеження діють на економіку неоднорідно та «майже не впливають» на такі значущі галузі економіки як промисловість і сільське господарство.