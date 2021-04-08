Речник у ТКГ Арестович: Дитина на окупованому Донбасі загинула через детонацію вибухівки, яку знайшла у дворі

Новини

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Смерть 5-річної дитини на окупованій території Донецької області сталася через детонацію вибухівки, яку хлопчик знайшов у дворі. Про це в етері «Громадського радіо» розповів радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

«За нашою версією, дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі. Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидає небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина, — заявив Арестович.

Нагадаємо, 5 квітня бойовики почали стверджувати, що начебто за допомогою безпілотника українські військові вбили дитину у селищі Олександрівське (окупована частина Донецької області). Українська сторона та організація StopFake спростували цей фейк — ані представники «народної міліції ДНР», ані російські ЗМІ не навели жодних подробиць того, що сталося, окрім адреси. Перевіривши соцмережі, активісти знайшли допис, в якому одна з мешканок Олександрівки розповіла, що дитина загинула через вибух міни, яку знайшла в гаражі діда.

У звіті ОБСЄ від 5 квітня йдеться, що дитина померла від отриманих осколкових поранень і вибухової травми. Вже у звіті за 6 квітня йдеться, що представники ОБСЄ спілкувалися з працівниками моргу в окупованому Донецьку. Ті підтвердили, що тіло дитини до них доправили 2 квітня. Також вони телефоном розмовляли з бабусею загиблого хлопчика, яка на момент загибелі дитини перебувала в будинку. Жінка почула звук вибуху і вискочила на вулицю. Там вона побачила білий і сірий дим.