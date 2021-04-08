Twitter додав емодзі на підтримку «Альянсу молочного чаю» — руху за демократію в Гонконзі, Тайвані і Таїланді
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Компанія Twitter додала у свою соцмережу емодзі на підтримку руху Milk Tea Alliance («Альянс молочного чаю»), який виступає за демократію і права людини в Південно-Східній Азії.
Соцмережа таким чином підтримала рух у першу річницю утворення. Емодзі являє собою білу чашку на тлі трьох кольорів, які представляють різні відтінки молочного чаю в Таїланді, Гонконзі та Тайвані.
Ці ж кольори утворюють прапор руху, який був створений користувачами соцмереж як відповідь націоналістам (в основному виступають за режими) і китайським тролям.
Тепер емодзі буде автоматично зʼявлятися, коли користувач буде використовувати хештег #MilkTeaAlliance, в тому числі мовами вищезазначених регіонів.
Як пише Reuters, пік використання хештега припав на лютий, коли стався військовий переворот у Мʼянмі. Активісти, використовуючи хештег, мобілізували підтримку. У Twitter за останній рік хештег використовували понад 11 мільйонів разів.
Формально до руху також відносяться активісти Мʼянми та Індії.
- На початку квітня військова диктатура в Мʼянмі на тлі масових протестів відключила всі послуги бездротового інтернету.
- Тим часом проти Twitter бореться Росія. Роскомнагляд вирішив замість повного блокування соцмережі на території РФ продовжити термін уповільнення роботи — попередньо, до 15 травня. Російська влада вимагає, щоб саме до цього часу Twitter видалив весь заборонений контент.