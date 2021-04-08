Арештований у Криму журналіст Єсипенко заявив про тортури: надягали на голову пакет та підключали до тіла електрострум

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Позаштатний кореспондент «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко, якого незаконно затримали та арештували в окупованому Криму, заявив про застосування до нього тортур з боку співробітників ФСБ.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

Єсипенко розповів про тортури під час судового засідання, яке відбулося 6 квітня. Тоді «суд» арештував його до 11 травня 2021 року.

10 березня невідомі люди в масках, застосовуючи фізичну силу, посадили Єсипенка в автомобіль без розпізнавальних знаків і протягом двох днів незаконно утримували в підвалі.

За словами журналіста, працівники ФСБ надягали йому на голову пакет і не давали дихати, до різних частин тіла підключали електричний струм, жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері. Все це робили, щоб домогтися визнання провини.

В суді Єсипенко розповів, що всі його так звані «свідчення» були надані під тиском, тому він від них відмовився.

Омбудсмен Денісова наголосила, що подібні дії з боку представників правоохоронних органів є неприпустимими, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Вона звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити права Єсипенка та перевірити факти безпідставного затримання, незаконного утримання та застосування до нього тортур.

Денісова також закликала Верховного комісара ООН із прав людини та діючого голову ОБСЄ відреагувати на грубі порушення прав людини окупаційною владою на території тимчасово окупованого Криму та посилити тиск на Росію з вимогою звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України.