Алжир у вересні почне виробництво російської вакцини «Супутник V». Продукція призначена для Африки

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Алжир у партнерстві з Москвою у вересні почне виробництво російської вакцини від коронавірусу «Супутник V». Частина продукції буде призначена для африканських країн.

Про це заявив міністр фармацевтичної промисловості Алжиру Лотфі Бенбахмед, передає Reuters.

За його словами, вакцину вироблятимуть у партнерстві з державною фармацевтичною фірмою Saidal у східному місті Константіна. Saidal отримає допомогу від «провідної індійської лабораторії, яка спеціалізується на виробництві вакцин». Бенбахмед при цьому не назвав лабораторію.

«Три комітети працюють над передачею технологій, наданих російською стороною. Алжир нестиме свою частку відповідальності за вакцинацію африканського населення», — сказав Бенбахмед.