Алжир у вересні почне виробництво російської вакцини «Супутник V». Продукція призначена для Африки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіційний сайт мера Москви
Алжир у партнерстві з Москвою у вересні почне виробництво російської вакцини від коронавірусу «Супутник V». Частина продукції буде призначена для африканських країн.
Про це заявив міністр фармацевтичної промисловості Алжиру Лотфі Бенбахмед, передає Reuters.
За його словами, вакцину вироблятимуть у партнерстві з державною фармацевтичною фірмою Saidal у східному місті Константіна. Saidal отримає допомогу від «провідної індійської лабораторії, яка спеціалізується на виробництві вакцин». Бенбахмед при цьому не назвав лабораторію.
«Три комітети працюють над передачею технологій, наданих російською стороною. Алжир нестиме свою частку відповідальності за вакцинацію африканського населення», — сказав Бенбахмед.
- Алжир раніше отримав від Росії 50 тисяч доз вакцини «Супутник V». Країна з лютого веде переговори з РФ щодо виробництва вакцини.
- РФ ще на початку року почала активно намагатися продати всьому світу «Супутник V», попри відсутність гарантій якості. Україна від російської вакцини відмовилася.
- 4 березня Євросоюз почав розгляд російської вакцини «Супутник V» у прискореному режимі. Водночас у європейському регуляторі сумніваються в ефективності цієї вакцини. Там зазначають, що даних для її визначення недостатньо, і називають препарат «російською рулеткою».
- Німеччина вже заявила, що готова використовувати російську вакцину після її схвалення європейським регулятором, а Франція називає вакцину інструментом пропаганди.
- Уже колишньому премʼєр-міністру Словаччини Ігорю Матовичу закупка «Супутника V» коштувала посади.