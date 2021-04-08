Алжир в сентябре начинает производство российской вакцины «Спутник V». Продукция предназначена для Африки

Алжир в партнерстве с Москвой в сентябре начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Часть продукции будет предназначена для африканских стран.
Об этом заявил министр фармацевтической промышленности Алжира Лотфи Бенбахмед, передает Reuters.
По его словам, вакцину будут выпускать в партнерстве с государственной фармацевтической фирмой Saidal в восточном городе Константина. Saidal получит помощь от «ведущей индийской лаборатории, специализирующейся на производстве вакцин». Бенбахмед при этом не назвал лабораторию.
«Три комитета работают над передачей технологий, предоставленных российской стороной. Алжир будет нести свою долю ответственности за вакцинацию африканского населения», — сказал Бенбахмед.
- Алжир ранее получил от России 50 тысяч доз «Спутника V». Страна с февраля ведет переговоры с РФ о производстве вакцины.
- РФ еще в начале года начала активно пытаться продать всему миру «Спутник V», несмотря на отсутствие гарантий качества. Украина от российской вакцины отказалась.
- 4 марта Евросоюз начал рассмотрение российской вакцины «Спутник V» в ускоренном режиме. Однако в европейском регуляторе сомневаются в эффективности этой вакцины. Там отмечают, что данных для ее определения недостаточно, и называют препарат «русской рулеткой».
- Германия уже заявила, что готова использовать российскую вакцину после ее одобрения европейским регулятором, а Франция называет вакцину инструментом пропаганды.
- Уже бывшему премьер-министру Словакии Игорю Матовичу закупка «Спутника V» стоила должности.