Алжир в сентябре начинает производство российской вакцины «Спутник V». Продукция предназначена для Африки

Алжир в партнерстве с Москвой в сентябре начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Часть продукции будет предназначена для африканских стран.

Об этом заявил министр фармацевтической промышленности Алжира Лотфи Бенбахмед, передает Reuters.

По его словам, вакцину будут выпускать в партнерстве с государственной фармацевтической фирмой Saidal в восточном городе Константина. Saidal получит помощь от «ведущей индийской лаборатории, специализирующейся на производстве вакцин». Бенбахмед при этом не назвал лабораторию.

«Три комитета работают над передачей технологий, предоставленных российской стороной. Алжир будет нести свою долю ответственности за вакцинацию африканского населения», — сказал Бенбахмед.