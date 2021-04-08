В Італії та Іспанії вирішили прищеплювати вакциною AstraZeneca лише людей, старших за 60 років
- Автор:
- Олег Панфілович
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В Італії та Іспанії дозволили використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca лише для людей віком від 60 років.
Про це пише Deutsche Welle.
За словами голови Вищої ради охорони здоровʼя Італії Франко Локателлі, експерти Міністерства охорони здоровʼя дійшли висновку, що ця вакцина визнана у країні дуже хорошим препаратом. Через «вкрай рідкісні випадки утворення тромбів», що повʼязують з з його застосуванням, міністр охорони здоровʼя Роберто Сперанца вказав на те, що щеплення вакциною AstraZeneca слід робити переважно людям, старшим за 60 років.
Такої ж думки дотримуються й в Іспанії, повідомляє Reuters. «Стратегія вакцинації змінюється, і з завтрашнього дня препаратом AstraZeneca вакцинуватимуть лише люди, старших за 60 років», — заявила міністр охорони здоровʼя Кароліна Даріас.
За її словами, у четвер вирішать, чи вводити другу дозу вакцини людям, які вже отримали першу.
- На початку березня понад 20 країн світу призупинили використання вакцини AstraZeneca через імовірне виникнення тромбів після щеплення. Проте доказів прямого звʼязку з вакциною не було — розробники казали, що вона безпечна. Після перевірки ВООЗ та Європейський медичний регулятор заявили, що препарат безпечний і не повʼязаний із тромбозом. Зрештою з 18 березня країни почали повертатися до використання вакцини AstraZeneca.
- Консультативна група з безпечності вакцин Всесвітньої організації охорони здоров’я все ж визнала, що причинно-наслідковий зв’язок між вакциною AstraZeneca-Oxford і утворенням тромбів імовірний, але не підтверджений.