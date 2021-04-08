ЗМІ дізналися про плани Twitter купити Clubhouse. Угоду оцінюють у $4 мільярди

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Компанія Twitter в останні місяці вела переговори про покупку соцмережі Clubhouse. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на інформовані джерела.

Наразі переговори призупинилися, і поки невідомо, з якої причини. Однак, за даними джерел, сторони обговорювали вартість соцмережі на рівні $4 мільярдів.

Деталей перемовин агентство не наводить. Twitter відмовилася коментувати ці дані, а в Clubhouse на запит видання не відповіли.

Нагадаємо, раніше компанія Twitter у тестовому режимі запустила новий сервіс голосових чатів під назвою Spaces, який мав би стати аналогом Clubhouse. Користувачі у Spaces можуть приєднуватися до чужих аудіочатів або запускати свої обговорення з можливістю обмежувати коло учасників. Сервіс наразі недоступний.