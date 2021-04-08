СМИ узнали о планах Twitter купить Clubhouse. Сделку оценивают в $4 миллиарда

Сейчас переговоры приостановились, и пока неизвестно, по каким причинам. Однако, по данным источников, стороны обсуждали стоимость соцсети на уровне $4 миллиардов.

Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке соцсети Clubhouse . Об этом пишет агентство Bloomberg , ссылаясь на информированные источники.

Деталей переговоров агентство не приводит. Twitter отказалась комментировать эти данные, а в Clubhouse на запрос издания не ответили.

Напомним, ранее компания Twitter в тестовом режиме запустила новый сервис голосовых чатов под названием Spaces, который должен стать аналогом Clubhouse. Пользователи в Spaces могут присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения с возможностью ограничивать круг участников. Сервис пока недоступен.