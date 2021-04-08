СМИ узнали о планах Twitter купить Clubhouse. Сделку оценивают в $4 миллиарда

Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке соцсети Clubhouse. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
Сейчас переговоры приостановились, и пока неизвестно, по каким причинам. Однако, по данным источников, стороны обсуждали стоимость соцсети на уровне $4 миллиардов.
Деталей переговоров агентство не приводит. Twitter отказалась комментировать эти данные, а в Clubhouse на запрос издания не ответили.
Напомним, ранее компания Twitter в тестовом режиме запустила новый сервис голосовых чатов под названием Spaces, который должен стать аналогом Clubhouse. Пользователи в Spaces могут присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения с возможностью ограничивать круг участников. Сервис пока недоступен.
- Clubhouse запустил функцию монетизации для авторов контента на платформе и не будет брать за это комиссию. Функция получения таких платежей сначала будет доступна только небольшой тестовой группе, а позже и для остальных клиентов.
- В феврале сообщалось, что разработчики приложения Clubhouse планируют ввести дополнительное шифрование, чтобы предотвратить передачу данных на китайские серверы. Исследователи из Стэнфорда заявили, что обнаружили уязвимости в инфраструктуре приложения.
- Позже Clubhouse подтвердила, что одному из пользователей удалось проникнуть в аудиочаты и получить доступ к разговорам, которые он потом транслировал на сторонний сайт.