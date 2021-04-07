Харків посилює карантин — переводить школярів на дистанційку і обмежує роботу ресторанів

Новини

NurPhoto / Contributor

У Харкові вирішили посилити карантин з 10 квітня. Там обмежать роботу кафе та ресторанів, продовольчих ринків, а також магазинів.

Про це повідомив в. о. мера міста Ігор Терехов, пише «Суспільне».

«Розуміючи ситуацію, яка сьогодні у нас відбувається, ми ухвалимо рішення про те, що, починаючи з суботи, ми введемо жорсткіші заходи з карантинних обмежень. В чому вони полягатимуть?... Ми обмежимо режим роботи ресторанів, барів, кафе — до 20:00 вони працюватимуть. Переважно робота має бути на літніх верандах і майданчиках», — сказав він.

Також до 20 години працюватимуть і непродовольчі магазини. Що стосується ринків, то там посилять контроль за дотриманням карантинних заходів.

Водночас Терехов підкреслив, що роботу громадського транспорту не обмежуватимуть.

«Ми не закриємо метро, ми не закриємо громадський транспорт, роботу наших підприємств. Чому? Тому що економіка кожної людини цього не витримає, тому ми будемо реагувати з огляду на те, як розвиватиметься ситуація. Про тотальний локдаун не йдеться», — пояснив він.

Що стосується шкіл та дитсадків, то вони працюватимуть. Але у школах навчатимуться лише учні 1-4 класів, інші школярі перейдуть на дистанційну форму навчання.