Литва запропонує НАТО надати Україні план дій для вступу в альянс

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій з членства (ПДЧ) в альянсі.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми повинні незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переконаний, що НАТО могло би повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства України, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з Балтійських держав», — додав глава МЗС.

За його словами, це стало б «сильним сигналом для Росії про те, що Україна обирає трансатлантичний напрямок, і це отримало відгук серед країн НАТО».