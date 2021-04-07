Венедіктова підписала підозру брату голови ОАСК у справі про отримання $100 тисяч для суддів

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Пресслужба НАБУ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру брату голові Окружного адміністративного суду Києва та адвокату, яких підозрюють в отриманні $100 тисяч в обмін на позитивне рішення вказаного суду.

Про це Венедіктова написала у Facebook.

«Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак, на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога — пряма дорога на лаву підсудних», — повідомила вона.

Вона пояснила, що обидва адвокати отримали $100 тисяч і мали передати ці кошти суддям ОАСК. За ці гроші адвокати обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести «зручне» судове рішення.

Венедіктова також підтвердила, що один із затриманих — брат голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. Інший затриманий, за даними джерел «Бабеля» — адвокат Юрій Донець.