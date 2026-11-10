Reuters: Понад 70% американців хочуть, щоб новий склад Конгресу США домігся припинення війни з Іраном

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AP Photo/Vahid Salemi

Більшість американців хочуть, щоб новий склад Конгресу США домігся припинення війни з Іраном і скасував запроваджені президентом Дональдом Трампом мита. Зокрема, 71% опитаних підтримують ухвалення Конгресом закону про припинення війни — серед них 93% демократи та 51% республіканці.

Про це свідчать результати опитування Reuters.

Крім того, 62% опитаних американців хочуть скасування мит на імпорт, які запровадила адміністрація Трампа.

Майже 42% заявили, що спроба нового складу Конгресу оголосити Трампу імпічмент була б «шкідливою для країни». Натомість 33% вважають, що це пішло б країні на користь. Решта не визначилися або не відповіли на запитання.

За даними опитування, демократи теж не користуються особливою популярністю серед американців. Позитивно до Демократичної партії ставляться 45% респондентів, тоді як 51% — негативно. Республіканську партію позитивно оцінюють 35% опитаних, а негативно — 60%.

Війна Ізраїлю та США проти Ірану

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — приблизно 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Це призвело до різкого стрибка цін.

Сторони кілька разів домовлялись про перемирʼя. Востаннє — 18 червня, коли США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Однак 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Відтоді країни неодноразово обмінювались ударами. У середині вересня WSJ писав, що радники Трампа припускають: війна з Іраном може тривати до кінця його президентського терміну.