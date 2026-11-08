Сутички в Петропавлівській Борщагівці, нова частина операції «Карфаген» і стрілянина в Кракові. Головне за тиждень

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УНІАН

Цього тижня росіяни атакували школу та укриття в селищі Комишуваха на Запоріжжі — загинули 55 людей, ще 45 зникли безвісти, а в Кракові чоловік відкрив вогонь з автомобіля без номерних знаків по випадкових перехожих.

«Бабель» зібрав головні події тижня, аби ви були в курсі.

Ексгенпрокурор Кравченко сам друкував наказ про своє відрядження за кордон

В. о. генпрокурора Антон Ковальський розповів журналістам, що колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко вчинив дисциплінарний проступок і порушив багато відомчих інструкцій, коли самовільно оформив собі відрядження.

Наказ про відрядження Кравченко написав і роздрукував сам, бо жоден співробітник ОГП не роздруковував такого документа. Кравченко сам його підписав і сам поставив печатку, яку залишив собі.

На питання про те, чи запрошували Кравченка взяти участь у засіданні ПАРЄ, Ковальський розповів, що насправді в ОГП приходило запрошення на ПАРЄ, але на імʼя заступника генпрокурора Віктора Логачова.

Росіяни атакували школу та укриття в селищі Комишуваха на Запоріжжі

Росіяни 2 листопада атакували авіабомбами селище Комишуваха в Запорізькій області — наразі відомо, що внаслідок атаки загинули 55 людей, ще 45 зникли безвісти. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Під ударом була школа, де людям роздавали гуманітарну допомогу. Також девʼять авіабомб росіяни спрямували на укриття, де перебували люди.

Офіс генерального прокурора

Сутички в Петропавлівській Борщагівці

Вдень 2 листопада біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка сталися сутички. Перед цим у соцмережах поширювали заяви, що всередині нібито незаконно утримують і катують людей.

У Нацгвардії пояснили, що будинок є пунктом тимчасової дислокації 14 штурмового полку НГУ, який входить до 1 корпусу «Азов». Там перебували мобілізовані, яких готували до направлення в навчальні центри, а також військові, які самовільно залишили частину і чекали на подальше направлення. Чотирьох військових доправили до медцентру НГУ.

Увечері ситуація знову загострилася: біля будинку лунали постріли, люди кидали каміння у вікна, запалювали димові шашки й петарди та намагалися перевернути автобус.

На місце прибули командувач Національної гвардії України Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Президент відзначив її допомогу Україні та роботу заради порятунку дітей і дорослих, яких РФ незаконно вивезла з окупованих територій та які постраждали від російської агресії.

Також Зеленський нагородив Марка Бекмана, старшого радника Меланії Трамп, відзнакою «Золоте серце» — за допомогу українцям і участь в евакуації цивільних з окупованих територій.

Нова частина операції «Карфаген»

У межах операції «Карфаген» НАБУ і САП 4 листопада викрили нову злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, викраденням і побиттям людей, а також іншими злочинами.

За даними НАБУ і САП, учасники організації координували роботу щонайменше 52 кол-центрів, де працювали приблизно 2 700 людей. Щоб офіси могли безперешкодно працювати, їхні власники щомісяця платили правоохоронцям по $7 тисяч із кожного кол-центру.

5 листопада правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Підозри отримали:

організатор групи, він же «Кримінал» на плівках;

на плівках; перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, якого в матеріалах справи називають «Акімом» (наші джерела казали, що йдеться про генерал-майора Сергія Дуку );

); заступник начальника відділу Управління карного розшуку Нацполіції на Київщині («Консультант», або ж Олександр Демʼянчук );

); керівник одного з департаментів Нацполіції України («Прайс» — Володимир Ценов, за даними «Бабеля»);

за даними «Бабеля»); підлеглий організатора злочинної організації.

Стрілянина в Кракові

7 листопада чоловік у військовій формі і з гвинтівкою AR-15 заїхав автомобілем на площу Головного ринку в Кракові та відкрив вогонь по людях. Внаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще 16 дістали травм, зокрема сам нападник.

Поліцейські затримали чоловіка після перестрілки. Двоє правоохоронців тяжко поранені й перебувають у важкому стані. Після перевірки в автомобілі нападника знайшли додаткову зброю та боєприпаси.

У його будинку виявили тіла ще трьох людей. Це дві жінки та чоловік. Премʼєр Дональд Туск заявив: багато що вказує на те, що це найближчі члени родини нападника. За даними польської влади, стрілку 24 роки, він громадянин Польщі зі Свентокшиського воєводства.