Операція «Карфаген»: НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркотиками

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У рамках операції «Карфаген» НАБУ і САП викрили нову злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, викраденням та побиттям людей, а також іншими злочинами.

Про це повідомили НАБУ і САП.

За даними слідства, усе почалося з російського наркокартелю «Хімпром». Після початку повномасштабного вторгнення картель розширив вплив в Україні та за кордоном. Його керівник, громадянин Росії, відомий під прізвиськом «Мексиканець», залучив до співпраці чоловіка на прізвисько «Кримінал». Той мав забезпечити захист злочинного бізнесу від правоохоронців завдяки своїм звʼязкам.

Також у «Кримінала» було двоє виконавців брудної роботи під псевдонімами «Паша» та «Боксер». Крім того, слідство встановило, що «Кримінал» підтримував контакти з високопосадовцями СБУ та Нацполіції. Зокрема, до організації, за версією слідства, входили двоє поліцейських — «Прайс» і «Консультант», а також високопосадовець СБУ на прізвисько «Акім».

Одним із напрямів діяльності організації була мережа шахрайських кол-центрів. Слідчі вважають, що восени 2025 року «Мексиканець» уже контролював такі офіси, які ошукували громадян України та інших країн.

За даними НАБУ і САП, учасники організації координували роботу щонайменше 52 кол-центрів, де працювали приблизно 2 700 людей. Щоб офіси могли безперешкодно працювати, їхні власники щомісяця платили правоохоронцям по $7 тисяч із кожного кол-центру.

Гроші передавали представникам СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора в криптовалюті. Натомість правоохоронці мали не проводити обшуків і не перешкоджати роботі офісів. Адреси кол-центрів, які сплачували хабарі, централізовано вносили до спільного обліку.

За схемою, щонайменше із січня до липня 2026 року поліцейський «Прайс» отримував гроші за прикриття конкретних кол-центрів. Коли правоохоронці все ж проводили обшуки та вилучали техніку, учасники організації намагалися повернути майно через Печерський районний суд Києва. Для цього, за даними слідства, вони були готові платити суддям.

Наприкінці липня 2026 року, після вказівки президента активізувати боротьбу з кол-центрами, високопосадовці Нацполіції та СБУ попередили учасників організації про необхідність тимчасово зупинити роботу офісів і посилити конспірацію.

Іншим напрямом діяльності організації був бізнес мережі магазинів U420. За даними слідства, «Мексиканець» володів цими магазинами, а «Кримінал» мав частку в бізнесі та щомісяця отримував відсоток від обороту.

Магазини продавали розчин із речовиною, яка, за версією слідства, містила заборонений канабіноїд. Щоб обійти закон, її змішували з іншими речовинами за формулою, яка формально не підпадала під заборону. Також учасники організації обговорювали підкуп міністрів та інших впливових посадовців, щоб не допустити заборони формули.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген». За даними слідства, її фігуранти за гроші «кришували» шахрайські кол-центри. Отримані від операції кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 мільйонів гривень, ще понад 10 мільйонів гривень могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про Сергія Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 мільйона гривень.

Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Двох фігурантів справи уже відправили під варту на два місяці — Кропиву із заставою 120 мільйонів гривень, а його спільницю та співмешканку Єлизавету Івахненко — із заставою 20 мільйонів гривень. За версією слідства, жінку могли залучати до переказу коштів через ФОП для легалізації.

15 вересня цього року Зеленський звільнив Кравченка після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка.