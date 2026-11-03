США атакували іранський острів Кешм

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США завдали нових ударів по іранському острову Кешм у Перській затоці. Це частина серії таємних військових операцій, які Вашингтон проводив проти Ірану протягом останніх тижнів. Водночас президент США Дональд Трамп публічно заявляє, що не планує відновлювати масштабну військову кампанію, і говорить про можливість домовитися з Тегераном.

Про це повідомляють CNN і The Wall Street Journal.

За інформацією американських посадовців, остання операція відбулася 2 листопада. США завдали обмежених ударів по острову Кешм після того, як іранські Сили протиповітряної оборони відкрили вогонь по американському літаку. Один з посадовців назвав атаку оборонним заходом для захисту американських сил у регіоні.

Крім того, американські військові перехопили ракету, яку запустили з острова в напрямку маршруту комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

Це не перша подібна операція США за останні тижні. За даними WSJ, американські військові неодноразово завдавали обмежених ударів по іранських цілях, але не повідомляли про них публічно. У Вашингтоні пояснювали це бажанням не створювати враження, що США готуються відновити масштабні бойові дії.

Острів Кешм розташований біля входу до Ормузької протоки, через яку до початку війни проходило приблизно 20 мільйонів барелів нафти щодня. Він має стратегічне значення для контролю над судноплавством у регіоні. На острові розташовані підземний ракетний комплекс, військово-морська база та важливі обʼєкти інфраструктури.

Удари відбулися напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Трамп раніше допускав відновлення масштабної військової операції проти Ірану після голосування, однак 2 листопада заявив журналістам, що не розглядає нових ударів після виборів. Він також сказав, що домовленість з Тегераном досі можлива.

Війна Ізраїлю та США проти Ірану

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Це призвело до різкого стрибка цін.

Сторони кілька разів домовлялись про перемирʼя. Востаннє — 18 червня, коли США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Однак 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Відтоді країни неодноразово обмінювались ударами. У середині вересня WSJ писав, що радники Трампа припускають: війна з Іраном може тривати до кінця його президентського терміну.