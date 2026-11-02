ДБР закрило справу щодо керівника НАБУ, яку розпочали через оголошену ексгенпрокурором Кравченком підозру

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НАБУ

Після того як ексгенпрокурор Руслан Кравченко надіслав поштою повідомлення про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу, а його заступник Максим Крим згодом скасував це рішення, ДБР закрило кримінальне провадження щодо Кривоноса.

Про це розповів журналістам в. о. генпрокурора Антон Ковальський, передає «Бабель».

За його словами, попри зняту помітку про підозру, ДБР деякий час проводило розслідування щодо Кривоноса. Однак потім слідчий ДБР прийняв рішення це провадження закрити.

Ковальський пояснив, що прокурор, який очолював групу у справі, мав 20 днів, щоб перевірити законність рішення. Він вивчив матеріали й не знайшов підстав для його скасування. Сам Ковальський та його заступники також не скасовували рішення, тому кримінальне провадження закрили.