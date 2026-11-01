Суд у США остаточно відхилив позов Трампа до WSJ через статтю про листівку Епштейну з контуром оголеної жінки

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Федеральний суд США вдруге відхилив позов президента Дональда Трампа проти газети The Wall Street Journal через статтю про листівку, яку нібито Трамп подарував сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну.

Про це пише WSJ.

Суд вирішив, що Трамп не надав переконливих доказів наклепу, а його аргументи були «загальними, нечіткими, іноді такими, що суперечать самій статті, і часто не повʼязаними зі справою».

Цього разу суд закрив справу остаточно — Трамп не зможе подати той самий позов ще раз. Його юристи вже заявили, що оскаржать рішення.

Позов Трампа стосувався публікації WSJ від 2025 року. Видання писало, що в альбомі, який подарували Епштейну на 50-річчя у 2003 році, був лист із надрукованим текстом, обрамленим контуром оголеної жінки. Під листом стояв підпис «Donald J. Trump».

Oversight Dems / Х

Трамп заперечував, що написав цей лист, називав його підробкою і після публікації подав до суду на видання WSJ, її власників та двох журналістів.

У квітні суд уже відхилив попередню версію позову, але тоді дозволив Трампу подати його повторно. За двома позовними вимогами він просив щонайменше по $10 мільярдів компенсації.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу.

У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми. Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих людей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

19 грудня 2025-го Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей.

Менше ніж через добу після публікації із сайту Мінʼюсту США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом. Сам Трамп заявляв, що припинив спілкуватися з Епштейном задовго до його першого арешту у 2006 році.